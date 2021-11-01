Кировчанка поборола коронавирус с поражением легких более 90%

Ольга Афанасьева рассказала о том, как ей удалось справиться с тяжёлой болезнью.

Ещё весной молодой здоровой женщине казалось, что все новости о пандемии COVID-19 – не более, чем страшилки. Что новый вирус опасен для стариков и людей с хроническими заболеваниями. Она и предположить не могла, что болезнь поделит её жизнь на «до» и «после».

В мае, почувствовав недомогание, она списала все на легкую простуду. Когда поднялась высокая температура и пропали запахи, она сдала тест. Результат был положительный. На следующий день КТ показало 60% и медики приняли решение о госпитализации.

— 70%, 80%, 90%, 92% — в больнице мое состояние стремительно ухудшалось и каждое последующее КТ показывало все более страшные цифры, — вспоминает Ольга. — Без маски я не могла и двух секунд, сразу начинала задыхаться. Лежать все время нужно было на животе. От кислородного голодания начались галлюцинации.

По словам Ольги болезнь поражает не только легкие, страдают все органы и прежде всего мозг, который из-за кислородного голодания и интоксикации начинает рисовать то, чего нет.

— Я прекрасно понимала, что я в реанимации, здесь все стерильно, — рассказывает женщина. — Но мне постоянно казалось, что меня кусают комары, что их вокруг меня целый рой. Я умоляла врачей сделать что-нибудь, чтобы они улетели.

Кстати, именно панические атаки часто становятся причиной ухудшения состояния.

— Когда ты спокоен, то понимаешь, что сняв маску даже на несколько секунд, чтобы съесть ложку супа, сразу начинаешь задыхаться, — говорит Ольга. — Но в момент панической атаки, кажется, что именно маска — причина твоего самочувствия. Люди их сдирают и начинают кричать, что тоже опасно осложнениями. Медики, как могут, успокаивают, уговаривают. Женщины легче справляются с таким состоянием. Мужчинам тяжелее взять себя в руки.

Ольга с благодарностью вспоминает врачей и медсестер реанимации инфекционной больницы.

— Они постоянно рядом, 24 часа в сутки наблюдают за тобой через стекло, меняют капельницы, берут анализы. Я постоянно чувствовала их участие, они чужую боль пропускают через себя и до последнего борются за каждого пациента. Даже тогда, когда у самих пациентов сил бороться уже нет.

В стационарных условиях Ольга провела практически три месяца. За это время ее несколько раз переводили, она побывала в 5 отделениях различных больниц. Но и после выписки вердикт медиков был не утешительный.

— Болезнь превратила меня в инвалида, — вздыхает женщина. — Пришлось заново учиться ходить, у меня образовались тромбы, которые, как бомба замедленного действия. После выписки я продолжаю вести борьбу. Я не могу вернуться к работе и привычному образу жизни, но не сдаюсь — вот уже 2 месяца я прохожу реабилитацию и надеюсь на лучшее, что тромбы рассосутся и я стану такой, как раньше.

К Ольге сейчас часто обращаются за советами: как поддержать родных, попавших в больницу, и, как вести себя при болезни.