Кировчанка примет участие в шоу «Битва шефов»

Жительницу Кировской области пригласили в программу с участием Константина Ивлева и Рената Агзамова, которая идёт на телеканале «Пятница».

Уже совсем скоро кировские телезрители смогут увидеть нашу землячку в одном из самых популярных шоу. Жительница региона Инна Рогожникова в воскресенье, 20 марта, отправляется в Москву на съёмки проекта «Битва шефов». Она должна будет прибыть на киностудию рано утром в понедельник, 21 марта.

Об участии в передаче и своём волнении девушка написала в соцсетях. По её словам, она очень боится грозных шефов, но твёрдо решила проверить свои силы.

— Аж дух захватывает..но я решилась!! Я буду там!!!! У меня есть ангелы хранители! И не один (одному не справиться, как я всегда говорю), — написала Инна Рогожникова. Также она прикрепила скрин переписки с редактором проекта «Битва шефов».

Шоу «Битва шефов» выходит на телеканале «Пятница». Это кулинарная передача, где ведущие шеф-повар Константин Ивлев и кондитер Ренат Агзамов ищут кулинарные таланты. Среди участников — профессиональные повара и любители со всей страны.

Фото: vk.com/id121102604, vk.com/soulkitchenkirov, chiefbattle.friday.ru