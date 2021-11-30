Кировчанка продала арестованный приставами автомобиль

Суд оштрафовал жительницу Кирова. Она обвинялась по ст. «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту».

В службе судебных приставов на исполнении находился документ об обращении взыскания на залоговое имущество должницы. На её автомобиль ВАЗ-21144 был наложен арест. Машину оставили женщине на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за реализацию.

Несмотря на это, женщина вскоре продала машину, факт был установлен судебным приставом-исполнителем в ходе проверки сохранности автомобиля.

Должницу привлекли к уголовной ответственности.