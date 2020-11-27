Кировчанка рассказала о том, почему она стала добровольцем для испытания новой вакцины

43-летняя Ирина Шихарбеева приняла участие в клинических исследованиях новой вакцины против COVID-19, разработанной институтом им. М.П. Чумакова.

Прививки добровольцам поставили 20 октября, после чего они 16 дней находились в клинике КГМУ под тщательным наблюдением специалистов. Сейчас Ирина живёт обычной жизнью, но регулярно посещает врачей, которые следят за самочувствием женщины.

Участие в исследованиях

Чтобы принять участие в исследованиях, Ирине Шихарбеевой пришлось пройти отбор в числе 200 других желающих. Главным условием было абсолютное здоровье испытуемого. В итоге она попала в ряды 70 добровольцев.

– После тщательного обследования меня пригласили на вакцинацию. Мы 16 дней лежали в стационаре, условия там были отличные, всё прошло хорошо. Каждый день нам измеряли температуру, контролировали самочувствие, мы находились под круглосуточным наблюдением, сдавали анализы, – поделилась Ирина. – Состояние у меня было обычное, никаких изменений в самочувствии я не заметила, температура в норме, как и все другие показатели. Затем нас выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Решение стать добровольцем

Сейчас женщина регулярно посещает врача. На каждом приёме она сдает анализы – кровь, мочу, мазок на коронавирус. При этом Ирина живёт обычной жизнью, работает – она индивидуальный предприниматель, и ежедневно заполняет дневник здоровья, где записывает температуру тела и общее самочувствие.

– Я решила стать добровольцем для испытания вакцины от коронавируса, потому что хотела защитить себя и принести пользу людям, – поделилась Ирина. – Я живу одна, поэтому решение о вакцинации принимала самостоятельно. Родным я даже не стала об этом говорить, чтобы не волновать их. Сама я при этом нисколько не волновалась. Во время моего пребывания в стационаре они все равно случайно узнали об этом, но отнеслись нормально.

Прививка

Ирина признаётся, что прививку ставить было не страшно. Так как женщина в своё время отучилась на ветеринара, она имеет представление, что такое вакцина, и отмечает, что заразиться в жизни коронавирусом гораздо страшнее, чем сделать прививку, в которой вирус инактивирован.