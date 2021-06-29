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Кировчанка устроила скандал сотруднику ГИБДД за то, что он остановил её машину

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

Женщину осудили. Ей назначили обязательные работы.

Представители прокуратуры Первомайского района рассказали о недавнем происшествии. 26-летняя девушка уже садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения. Однако это её не остановило от повторной ошибки.

Молодая горожанка выпила лишнего и отправилась кататься на автомобиле марки «Лада». Но далеко она уехать не смогла. На пути оказались сотрудники ГИБДД. Они остановили автомобиль на улице Ленина и сразу же заметили, что женщина пьяная. От медицинского освидетельствования она отказалась.

Стражи правопорядка отстранили её от управления автомобилем. Транспорт приехали эвакуировать. В это время девушка устроила скандал сотруднику ГИБДД. Она выражалась нецензурно, унижая честь и достоинство сотрудника полиции.

В результате было возбуждено уголовное дело. Статьи оказалось две. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также публичное оскорбление представителя власти. Женщину осудили. Ей назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Фото: kirovpravda.ru

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Екатерина Сонина