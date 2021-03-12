Кировчанку оштрафовали за труп собаки в контейнере

Жительница Омутнинского района нарушила требования ветеринарного законодательства РФ.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, женщина утилизировала труп своей собаки в мусорный контейнер. Это запрещено ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, которые утверждены приказом Минсельхоза РФ.

В отношении гражданки возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 4 тыс. рублей.

В Россельхознадзоре пояснили, что в случае образования биологических отходов необходимо обратиться в ближайшее ветеринарное учреждение для решения вопроса с их дальнейшей утилизацией, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, возникновения и распространения инфекционных заболеваний.