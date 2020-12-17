Кировчанок-блогеров пока меньше 1 процента

Любопытное наблюдение провёл Кировстат, выясняя, каким оборудованием пользуются и какими цифровыми навыками владеют жительницы Кировской области от 15 лет и старше.

Всего, по данным исследования, 73% жителей региона пользуются персональным компьютером, большинство их (53%) – женщины. В основном эти устройства любят горожанки, причём чаще всего молодые – в возрасте от 25 до 34 лет, на селе – дамы постарше, от 50 до 59 лет.

Однако наиболее популярными у женщин для выхода в виртуальный мир остаются, конечно же, мобильные устройства. Кто-то выходит в интернет через них раз в неделю, кто-то каждый день. Как выяснилось, 98% делают это в домашней обстановке.

Что же интересует в сети прекрасную половину Кировской области? На первом месте, что ожидаемо, – социальные сети (87%), где можно и себя показать, и на других посмотреть. Чуть менее популярны поисковые сервисы (79%) и мессенджеры (74%), ставшие удобным средством быстрого общения. Далее идут интернет-ресурсы банков (69%) и, как следствие, онлайн-магазины (52%).

— Интернет-магазин стал реальностью для многих. Доля женщин Кировской области, совершавших онлайн-покупки, составила чуть более половины от общего числа, использующих интернет. По сравнению с 2018 годом она увеличилась на 9 процентных пунктов, в основном за счёт городских покупательниц, доля которых в 2019 году достигла 58%. Сельские жительницы по-прежнему предпочитают традиционные магазины виртуальным, лишь каждая третья совершает покупки посредством интернета, — рассказали в Кировстате.

Впрочем, не стоит думать, что интересы прекрасного пола в интернете сводятся к покупкам и погоде. Женщины расширяют круг своих интересов, ведут блоги. Правда, в нашей области любительниц онлайн-дневников пока немного – всего 0,3% от общего числа активных пользователей сети. Но это вопрос времени, считают сами женщины-блогеры.

– Пока в Кирове блогеров мало. Люди до сих пор боятся открываться в соцсетях. С одной стороны, опасаются осуждения, с другой — думают, что никому не интересны их жизнь и их личность. И это обоснованные страхи, — говорит блогер из Кирова Анастасия Кулакова. — В интернете есть неадекватные и агрессивно настроенные люди, которые будут пытаться принизить, доказать обратное твоей точке зрения, за твой счёт немного будто бы возвыситься. Но, я думаю, сфера блогерства будет развиваться дальше. Уже сейчас многие мои знакомые женщины ведут мини-блоги, пишут о своём деле, учатся создавать качественный контент по своим темам. И это здорово! Такая открытость повышает доверие к автору и продуктам, которые он предлагает. Люди привыкают наблюдать за ним, особенно, если пользоваться сторис, они видят жизнь изнутри, характер, привычки. Они видят настоящую личность и тянутся за ней. Скорее всего, когда понадобится какая-либо услуга или продукт, люди вспомнят про того, кто рассказывал об этом в своих соцсетях, кто живёт этим.

Фото Елены Пентиной