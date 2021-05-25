Кировская инфекционная больница вырастет на 2 этажа

Об этом стало известно во время выездного рабочего совещания, которое провел первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.

В ходе мероприятия он оценил ход работ по реконструкции здания детской областной больницы и рассказал о дальнейших планах по развитию учреждений здравоохранения в Кирове.

Детская областная больница станет больше и лучше

Работы в детской областной больнице ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Как рассказал первый зампред правительства, на сегодняшний день завершено строительство второго надземного перехода между первым и пятым корпусами, снащен операционный блок и продолжается внутренняя отделка помещений надстройки еще трех этажей.

— Несмотря на пандемию, ремонтные работы по расширению возможностей оказания медицинской помощи не прекращались, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Главный врач больницы Наталья Муратова добавила, что реконструкция позволит расширить коечный фонд клиники и ее возможности. В частности, здесь откроется отделение функциональной диагностики и будут проводиться плановые операции.

— Мы ждем колоссальных перемен, — сказала она. – К нам возвращаются специалисты из других регионов, потому что здесь работать комфортно, и медицина находится на достойном уровне.

Работы ведутся на средства областного бюджета. Завершить реконструкцию планируется в этом году.

Инфекционка тоже «вырастет»

Об изменениях в других медучреждениях области рассказал министр здравоохранения Андрей Черняев. Он сообщил о том, что в Кировской инфекционной больнице также запланирована реконструкция. Ей подвергнется здание лечебного корпуса. В нем будет надстроено 2 этажа, где разместятся оперблок, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, диагностические отделения, кабинет КТ, реанимация и инфекционные боксы.

Реконструкция стала возможной благодаря инициативе главы региона, заключающейся в перенаправлении средств от реструктуризации бюджетных кредитов на строительство социально значимых объектов. По словам Дмитрия Курдюмова, заключение экспертов по проекту будет получено уже в июне, после чего начнутся работы.