Кировская область «держит» цены на сахар

Цена на сахар не должна превышать 46 рублей за килограмм. В региональном минэкономразвития заявили, что торговые сети, присоединившиеся к соглашению о поддержании цен, выдерживают это требование.

Многие помнят, как накануне 2021 года в стране стали расти цены на базовые продукты. В декабре подсолнечное масло, к примеру, подорожало на 23,8%, сахар – почти на 75%. Эту ситуацию обсудили на совещании у президента Владимира Путина. Он раскритиковал кабинет министров из-за роста стоимости продуктов и подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чём».

Тогда Минпромторг, Минсельхоз, ретейлеры и производители договорились о сохранении цен на сахар и подсолнечное масло в течение всего первого квартала 2021 года. Каковы же результаты?

За неделю с 26 января по 1 февраля цены на сахар-песок в среднем по стране уменьшились на 0,6%, а на подсолнечное масло – на 0,5%, сообщил Росстат. О ситуации в Кировской области рассказала министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

– Действительно 16 декабря 2020 года Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство сельского хозяйства РФ заключили соглашения с производителями продовольственных товаров и хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность по продаже продовольственных товаров, о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок белый российского производства и на масло подсолнечное, – сказала министр.

В организациях торговли, присоединившихся к соглашению, цена на масло подсолнечное не должна превышать 110 рублей в пересчёте за 1 литр, на сахарный песок – 46 рублей за 1 килограмм.

С конца декабря 2020 года министерство ведёт работу по присоединению хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети на территории Кировской области, к соглашениям.

На данный момент к соглашениям присоединились все федеральные торговые сети, осуществляющие деятельность на территории региона, а также 25 региональных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли. Часть региональных торговых сетей, до настоящего времени не присоединившихся к соглашениям, установила цены на сахарный песок и масло подсолнечное на уровне цен, указанных в соглашениях.