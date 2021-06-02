Кировская область досрочно выполнит программу по расселению аварийного жилья

Кировская область закончит расселение аварийных домов на год раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Переселение жителей аварийных домов проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году для переселенцев в Кировской области будет построено 7 домов: 3 в областном центре, 2 в Зуевском районе и по одному в Опарино и Вахрушах.

Ход строительства одного из домов в Кирове – на улице Курской, 28 – оценили представители областной и городской власти. 17-этажный дом рассчитан на 145 квартир. 48 из них получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Все квартиры имеют индивидуальную планировку и будут сданы с отделкой, а сам дом будет оборудован датчиками температуры и счетчиками. Строительство идет по графику. В настоящее время завершен монтаж 6-го этажа.

Всего до конца года в Кирове планируется переселить из аварийного жилья около тысячи человек. В течение двух последующих лет – 2022-2023 годов – будет построено еще 73 тысячи «квадратов» жилья. Это позволит завершить программу расселения на год раньше обещанного срока.