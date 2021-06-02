Главная > Главное > Кировская область досрочно выполнит программу по расселению аварийного жилья

Кировская область досрочно выполнит программу по расселению аварийного жилья

Юлия Зорина Главное, Новости, Общество

Кировская область закончит расселение аварийных домов на год раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Переселение жителей аварийных домов проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2021 году для переселенцев в Кировской области будет построено 7 домов: 3 в областном центре, 2 в Зуевском районе и по одному в Опарино и Вахрушах.

Ход строительства одного из домов в Кирове – на улице Курской, 28 – оценили представители областной и городской власти. 17-этажный дом рассчитан на 145 квартир. 48 из них получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Все квартиры имеют индивидуальную планировку и будут сданы с отделкой, а сам дом будет оборудован датчиками температуры и счетчиками. Строительство идет по графику. В настоящее время завершен монтаж 6-го этажа.

Всего до конца года в Кирове планируется переселить из аварийного жилья около тысячи человек. В течение двух последующих лет – 2022-2023 годов – будет построено еще 73 тысячи «квадратов» жилья. Это позволит завершить программу расселения на год раньше обещанного срока.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина