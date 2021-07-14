Кировская область — одна из сильнейших по работе с одаренными детьми

Сегодня российское образование находится на новом этапе развития – с авторитарной модели организации образовательного процесса фокус смещается в сторону индивидуального подхода к каждому ребенку.

На общероссийском уровне развитием уникальных способностей школьников занимается образовательный центр «Сириус». Аналогичные региональные центры открыты во многих регионах страны.

Руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева подчеркивает, что российская система образования должна обеспечить возможность каждому ребенку раскрыть свой потенциал.

«Образовательные стандарты, цифровые технологии, финансовые механизмы развития должны быть не самоцелью, а инструментом для создания общедоступного образования высокого качества, позволяющего любому ребенку выбрать свою траекторию и стать успешным», — отмечает Елена Шмелева.

Руководитель Центра дополнительного образования одаренных школьников Екатерина Перминова рассказала, что каждый год при содействии Центра в образовательных сменах «Сириуса» участвуют примерно 40-50 школьников из Кировской области. Ребята занимаются по направлениям «Искусство» и «Наука». Для поездки в «Сириус» им требуется пройти конкурсный отбор в режиме онлайн, а также представить свои проекты и портфолио. Более того, есть и планы по развитию с «Сириусом» более плотного взаимодействия.

В Кировской области система дополнительного образования и поддержки одарённых детей достигла хороших результатов и продолжает активно развиваться. Здесь уже 30 лет работает первый в России «Центр дополнительного образования одаренных школьников». Будущий кировский региональный центр по модели «Сириуса» формируется, как его подразделение.

По словам заместителя директора по научно-методической работе Центра Игоря Рубанова, за это время Центр дал новые знания огромному количеству одаренных детей.

В планах руководства Центра – развитие одной из его площадок – летнего оздоровительного лагеря «Вишкиль» в Котельничском районе. Там регулярно проходят образовательные смены.

— Сейчас мы проводим в «Вишкиле» уже 37-ю Кировскую многопредметную летнюю школу. Она давно уже стала всероссийской: в этом году наряду с кировчанами в ней учатся дети более чем из 30 регионов России, в том числе из 16 разных школ Москвы. После Летней школы меняется личность ребенка, он начинает лучше понимать, как думает физик, математик. Мы меньше связаны четкими образовательными программами, чем обычные школы, и это позволяет более гибко реагировать на потребности учеников, — говорит Игорь Рубанов.

Еще одна важная задача Центра – работа с учениками сельских школ.

— Для них будем развивать возможности дистанционного образования. Возможно, потребуется кооперация сразу с несколькими школами, чтобы один педагог вел для всех учеников какой-либо дистанционный курс, — пояснил Игорь Соломонович.

«Точки роста»

Равные возможности для получения дополнительного образования должны иметь все юные жители России, в том числе и те, кто проживает в сельской местности. С этой задачей успешно справляются Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020-2024 годах в сельских школах откроется 265 таких Центров. Они создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В сентябре прошлого года «Точки роста» открылись на базе 42 школ региона. Они дают школьникам возможность изучать информатику, технологию и ОБЖ на новом уровне и получать в школах дополнительное образование в цифровой, естественнонаучной, технической и гуманитарной сферах в формате проектной деятельности.

Точки роста есть в Уржуме, Лузе, Арбаже, Юрье, Белой Холунице и других сельских территориях региона.

Кванториумы

Еще одна площадка для развития одаренных детей – детские технопарки «Кванториум». В Кировской области они работают в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске. Ученикам сельских школ не обязательно ехать в областной центр, чтобы получить дополнительное образование — для них работает мобильный технопарк.

Ребята в «Кванториумах» могут заниматься по направлениям IT, промышленная робототехника, промдизайн, моделирование, VR и AR, хайтек, нанотехнологии. Среди дополнительных направлений – технический английский, шахматы и математика.

«Квантосмены» также проходят в лагере «Вишкиль». Недавно там открыли площадку для обучения детей и подростков в сфере информационных технологий на примере центра «IT-куб».

Еще больше возможностей

В ближайшие годы на улице Преображенской появится центр поддержки талантливых детей.

Новый центр оснастят 10 лабораториями, кабинетами проектной деятельности, медиастудией и типографией.

Начать строительство планируется в текущем году. Оснащение современным оборудованием центров ведется по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Из областного бюджета на строительство планируется выделить 250 млн рублей, еще 200 млн – средства федерального центра на закупку лабораторного и учебного оборудования. Обучаться в нем смогут не только кировчане, но и одаренные дети из любого района Кировской области, которые будут приезжать на образовательные сессии.