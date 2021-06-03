Кировская область подписала соглашение с Россотрудничеством

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин и руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков подписали соглашение о взаимодействии.
Россотрудничество создано в 2008 году. Сейчас оно представлено в 80 странах. Деятельность организации и её зарубежных учреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, распространению за рубежом объективного представления о современной России.
Агентство сотрудничает с международными и региональными организациями, разрабатывает и реализует программы помощи странам СНГ, федеральные целевые программы. Ведется активная работа по продвижению российского образования, достижений науки, расширению сотрудничества между образовательными учреждениями стран-партнеров. Ежегодно представительства Россотрудничества участвуют в отборе иностранных студентов в отечественные вузы.
Организация активно взаимодействует с регионами, поддерживая и развивая их международные контакты в научно-технической, культурной, экономической областях и в сфере образования.
— Соглашение станет отправной точкой нашего активного взаимодействия. Кировская область осознает всю важность реализации государственной политики международного гуманитарного сотрудничества. Мы уделяем большое внимание формированию положительного образа России и нашего региона на международной арене. Соглашение поспособствует продвижению за рубеж российского образования, науки и культуры. И надеюсь, поможет нам найти новые возможности для развития в социально-экономической сфере, — сказал Александр Чурин.
— Нам предстоит серьёзная совместная работа – это не соглашение ради соглашения. Так, мы готовы сотрудничать с вашими вузами, желающими принять на обучение студентов из других стран, с творческими коллективами, которые хотят гастролировать за рубежом. Здесь мы, по сути, выполняем функции своеобразного продюсерского центра, помогающего снизить затраты на транспорт, проживание и визы. Кроме того, в странах СНГ есть русскоязычные театры и интересные исполнители. Мы можем посодействовать их приезду в ваш регион. Ещё одна наша задача – помощь в продвижении предприятий за границей. Наши контакты и площадки всегда к их услугам, — прокомментировал Евгений Примаков.