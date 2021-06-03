Кировская область подписала соглашение с Россотрудничеством

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин и руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков подписали соглашение о взаимодействии.

Россотрудничество создано в 2008 году. Сейчас оно представлено в 80 странах. Деятельность организации и её зарубежных учреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, распространению за рубежом объективного представления о современной России.

Агентство сотрудничает с международными и региональными организациями, разрабатывает и реализует программы помощи странам СНГ, федеральные целевые программы. Ведется активная работа по продвижению российского образования, достижений науки, расширению сотрудничества между образовательными учреждениями стран-партнеров. Ежегодно представительства Россотрудничества участвуют в отборе иностранных студентов в отечественные вузы.

Организация активно взаимодействует с регионами, поддерживая и развивая их международные контакты в научно-технической, культурной, экономической областях и в сфере образования.