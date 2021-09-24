Кировская область получит 2,7 млрд рублей на расселение аварийных домов

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Кировской области на досрочное финансирование программы переселения.
Регион получит 2,7 миллиарда рублей на расселение жителей ветхих домов. Региональный бюджет вложит в программу 27,02 миллиона.
Благодаря этому Кировской области удастся досрочно завершить программу расселения домов, рассчитанную до 2025 года. План будет выполнен к концу 2023 года. За это время новые благоустроенные квартиры получат 4339 кировчан. После этого регион сможет вступить в новый этап программы.
— Мы взяли на себя обязательства досрочно завершить программу и уже в 2023 году переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 2017 года. Сразу после этого мы готовы приступить к реализации новой программы и расселять жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года, — отметил губернатор Игорь Васильев.