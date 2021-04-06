Кировская область получит 22,5 миллиона на «фабрику процессов»

Деньги на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» выделены из федерального бюджета. Они будут направлены на создание регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда и «фабрики процессов».

РЦК даст возможность обучать сотрудников предприятий методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства. «Фабрика процессов» будет создана с целью дальнейшего обучения и вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях. На формирование этих институтов развития предусмотрено 22,5 млн рублей.

Как неоднократно говорил глава области Игорь Васильев, внедрение «бережливого производства» на промпредприятиях является одним из самых перспективных и востребованных направлений современной экономики.

В настоящее время в реализации мероприятий нацпроекта участвуют 11 предприятий области. В ближайшее время в регионе пройдет несколько мероприятий, среди которых визит экспертов Федерального центра компетенций и профильный семинар с участием региональной власти, предприятий приоритетных отраслей экономики региона и руководителей Федерального центра компетенций.

Напомним, что главной задачей нацпроекта «Производительность труда» является повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.