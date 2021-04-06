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Кировская область получит 22,5 миллиона на «фабрику процессов»

Юлия Зорина Общество, Власть

Деньги на реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда» выделены из федерального бюджета. Они будут направлены на создание регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда и «фабрики процессов». 

РЦК даст возможность обучать сотрудников предприятий методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства. «Фабрика процессов» будет создана с целью дальнейшего обучения и вовлечения руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях и в организациях. На формирование этих институтов развития предусмотрено 22,5 млн рублей.

Как неоднократно говорил глава области Игорь Васильев, внедрение «бережливого производства» на промпредприятиях является одним из самых перспективных и востребованных направлений современной экономики.

В настоящее время в реализации мероприятий нацпроекта участвуют 11 предприятий области. В ближайшее время в регионе пройдет несколько мероприятий, среди которых визит экспертов Федерального центра компетенций и профильный семинар с участием региональной власти, предприятий приоритетных отраслей экономики региона и руководителей Федерального центра компетенций.

Напомним, что главной задачей нацпроекта «Производительность труда» является повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

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Юлия Зорина