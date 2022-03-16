Кировская область присоединилась к танцевальному флешмобу #Россия_Мы

Кировская область присоединилась к всероссийскому танцевальному флешмобу #Россия_Мы. Он проходит в знак поддержки российских Вооруженных сил.

Участники флешмоба хотят донести идею, что Россия – это многонациональная страна, и все ее народы должны жить в мире и согласии. Сегодня для всех пришло время объединиться, чтобы поддержать друг друга и помочь жителям Донбасса. Главным символом эстафеты стала латинская буква Z.

— Именно танец раскрывает, насколько мы разные, насколько самобытна наша культура: русские народные танцы, башкирские, татарские, калмыцкие… Но есть единый язык танца, который понятен каждому, который не знает национальных, возрастных, профессиональных различий.

Старт флешмобу дали донские казаки 11 марта. Кировской области эстафету передали нижегородцы. В рамках акции кировский народный ансамбль «Быстрянка» исполнил русский танец на сцене ОДНТ. После этого «эстафетная палочка» отправилась дальше – в Коми и Пермский край.

Ранее мы писали, что в Кирове прошла акция «Крымский мост».