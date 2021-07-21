Кировская полиция ищет очевидцев ДТП в фонтане, в котором пострадал ребёнок

Момент аварии случайно попал на видео.

В парке Победы в Кирове произошло ДТП в фонтане. В парке находится самый большой фонтан в городе. Это бетонная площадка, по которой можно бегать детям. Струи воды бьют из основания устройства.

Тёплая погода способствует тому, что в фонтане каждый день многолюдно. Там играют малыши и подростки, рядом стоят взрослые. 15 июля там произошло ДТП.

По информации паблика «Место происшествия», точное время, когда случился инцидент — 17:30. Взрослые снимали своего маленького сына на телефон. Он резвился в фонтане, убегая от брызг. В этот момент на ребёнка наезжает велосипедист.

На кадрах видно, что подросток на велосипеде движется с закрытыми глазами. Он не видит перед собой малыша и сбивает его. Мальчик падает. Родители подбегают к нему.

Сейчас идут поиски очевидцев случившегося. Личность велосипедиста устанавливается. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 58-89-35.

Фото: vk.com/kirovmp