Кировская полиция следит за порядком на выборах-2021

За порядком на участках следят не только 5659 наблюдателей, но и сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МВД, в первый день голосования на всех 1165 избирательных участках было задействовано более 2 тысяч полицейских.

Стражи правопорядка взаимодействовали с территориальными Избиркомами и региональным подразделением Росгвардии, а также сотрудниками частных охранных предприятий и общественниками.

Инспекторы ДПС следили за безопасностью дорожного движения на участках, прилегающих к избирательным участкам.

Кроме того, сотрудники регионального Управления Росгвардии предварительно обследовали все участки перед началом голосования и провели инструктажи и занятия по действиям в экстренных ситуациях для членов избирательных комиссий и сотрудников учреждений, где проводится голосование.

Отметим, что избирательные участки также оснащены комплексами видеонаблюдения – их 949.

Прийти и проголосовать можно 18-19 сентября включительно с 8 до 20 часов.