Кировская Производственная: улица дорожных пробок

Продолжаем исследовать уголки нашего областного центра. Сегодня отправимся на прогулку по улице Производственной.

«Меридиональная магистраль западной части города от улицы Лепсе пересекает улицы Коммуны (современное название – улица Московская. – ред.), Воровского, Щорса и через железнодорожный путепровод выходит на Советский тракт», – так характеризует улицу Производственную путеводитель «Город Киров».

Вообще-то, начинается улица Производственная практически от стелы парка Победы, где в самом её разбежке с одной стороны возвышается храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а с другой – построенные еще в советские времена типовые «коробки» общежитий госуниверситета.

Длина улицы более трёх с половиной километров.

Это одна из самых молодых улиц нашего города. Возникла в 1973 году и сразу получила свое неказистое название, которое, впрочем, было дано улице совсем не случайно: на ней располагался знаменитый завод по производству стиральных машин «Вятка-автомат» (предприятие «Веста»), ремонтно-механический завод, «Лесмаш» и завод железобетонных конструкций (ЖБК-8). А ещё на улице Производственной расположены весьма значительные по площади садовые массивы.

После пересечения с улицей Щорса жилые дома кончаются, и по одну сторону тянутся бесконечные базы различных торговых фирм и автохозяйств, а по другую – Мезринское кладбище, которое в народе еще зовут Петелинским. Когда-то кладбище было обнесено деревянным забором, который постоянно ломали и растаскивали на дрова, поэтому в конце прошлого века кладбище обнесли забором из железобетона.

Мезринско-Петелинское кладбище – действующий некрополь города Кирова. На погосте находится крупное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Здесь покоятся военнослужащие, умершие от ран в местных госпиталях в годы войны. Рядом с братскими могилами установлен мемориал. Ежегодно на площадке перед монументом проводятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы и защитникам Родины… А ещё в 30–40-х гг. XX века на этом кладбище тайно производились захоронения людей, подвергшихся политическим репрессиям. В память о жертвах режима на некрополе установлен православный крест.

В заключение описания улицы добавим, что перекрёсток Щорса и Производственной, на котором находятся Дом техники (построен в год 70-летия Великого Октября коллективом треста «Кировжилстрой») и автосалон, крайне нелюбим у кировских водителей из-за ежедневных дорожных пробок.