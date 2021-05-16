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Кировская Производственная: улица дорожных пробок

Тамара Полыхаева Новости, Выбор редакции, Общество

Продолжаем исследовать уголки нашего областного центра. Сегодня отправимся на прогулку по улице Производственной.

«Меридиональная магистраль западной части города от улицы Лепсе пересекает улицы Коммуны (современное название – улица Московская. – ред.), Воровского, Щорса и через железнодорожный путепровод выходит на Советский тракт», – так характеризует улицу Производственную путеводитель «Город Киров».

Вообще-то, начинается улица Производственная практически от стелы парка Победы, где в самом её разбежке с одной стороны возвышается храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а с другой – построенные еще в советские времена типовые «коробки» общежитий госуниверситета.

Длина улицы более трёх с половиной километров.

Это одна из самых молодых улиц нашего города. Возникла в 1973 году и сразу получила свое неказистое название, которое, впрочем, было дано улице совсем не случайно: на ней располагался знаменитый завод по производству стиральных машин «Вятка-автомат» (предприятие «Веста»), ремонтно-механический завод, «Лесмаш» и завод железобетонных конструкций (ЖБК-8). А ещё на улице Производственной расположены весьма значительные по площади садовые массивы.

После пересечения с улицей Щорса жилые дома кончаются, и по одну сторону тянутся бесконечные базы различных торговых фирм и автохозяйств, а по другую – Мезринское кладбище, которое в народе еще зовут Петелинским. Когда-то кладбище было обнесено деревянным забором, который постоянно ломали и растаскивали на дрова, поэтому в конце прошлого века кладбище обнесли забором из железобетона.

Мезринско-Петелинское кладбище – действующий некрополь города Кирова. На погосте находится крупное воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Здесь покоятся военнослужащие, умершие от ран в местных госпиталях в годы войны. Рядом с братскими могилами установлен мемориал. Ежегодно на площадке перед монументом проводятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы и защитникам Родины… А ещё в 30–40-х гг. XX века на этом кладбище тайно производились захоронения людей, подвергшихся политическим репрессиям. В память о жертвах режима на некрополе установлен православный крест.

В заключение описания улицы добавим, что перекрёсток Щорса и Производственной, на котором находятся Дом техники (построен в год 70-летия Великого Октября коллективом треста «Кировжилстрой») и автосалон, крайне нелюбим у кировских водителей из-за ежедневных дорожных пробок.

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Тамара Полыхаева