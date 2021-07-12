1 августа кировская «Родина» проведет первый матч в новом сезоне

Хоккеисты кировской «Родины» 1 августа проведут первый матч в новом сезоне.

В этот день в рамках предварительного этапа Кубка России они встретятся с московским «Динамо».

Игры группы «Запад» пройдут в Ульяновске. Помимо «Родины» и динамовцев, в неё вошли местная «Волга», «Строитель» (Сыктывкар), «Ак Барс-Динамо» (Казань), «Старт» (Нижний Новгород) и «Мурман» (Мурманск) и «Водник» (Архангельск). С календарём можно ознакомиться здесь.

Команды группы «Восток» сыграют в Кемерове. В следующий этап выйдут по две лучшие команды.

Фото rusbandy.ru