Кировские автоинспекторы создали клип на новую песню

К 85-му юбилею со дня образования Госавтоинспекции автоинспекторы подошли творчески.

В преддверии своего профессионального праздника сотрудники ГИБДД региона написали новую песню, посвященную службе. Её авторство принадлежит творческому трио: Андрей Братухин, Мария Чайкина и Вячеслав Усманов. Они создали текст песни, музыку и смонтировали клип. Исполнил произведение старший лейтенант полиции Павел Вершинин.

В ролике зритель увидит будни сотрудников ГИБДД, офицеров, посвятивших себя ответственной и опасной профессии. В клип вошли кадры, зафиксированные во время несения службы, — дежурства, погони, задержания и различные пропагандистские мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в Кирове судят участников ОПС, обманувших 175 человек.

Фото: vk.com/gibdd43