Кировские экспортеры не испытывают проблем с поставкой продукции в Китай

Торговое представительство России в Китае запросило у Вятской ТПП данные о срывах экспортных поставок у кировских предпринимателей.

Поводом стала информация о том, что отечественные импортеры и экспортеры в последнее время сталкиваются с отказами в поставке грузов на пограничных переходах российско-китайской границы.

Специалисты Вятской ТПП обсудили сложившуюся ситуацию с предприятиями, которые занимаются экспортом пищевой продукции. Жалоб на сложности с поставками в Китай от них не поступило. Возникающие периоды снижения транзита как правило связаны с поставкой продуктов автотранспортом в зимнее время.

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