Кировские онкологи провели уникальную операцию, которая помогла пациенту самостоятельно дышать

Подобного в нашем регионе ещё не делал никто.

Житель Кирово-Чепецка внезапно почувствовал себя очень плохо. У него появилась слабость, затруднённое дыхание. Он отправился в свою поликлинику. Мужчина рассказал, что ему очень тяжело дышать. Его сразу же отправили на обследовании.

Выяснилось, что в бронхах появилась опухоль. Именно из-за неё мужчина и не мог нормально дышать.

Пациента приняли в Кировском центре онкологии и медицинской радиологии. Чтобы помочь мужчине, оперативно была проведена операция. В нужном месте установили трахеобронхиальный стент. Благодаря этой небольшой трубке у пациента расширился просвет бронха. Человек стал нормально дышать.

Примечательно, что подобная операция является уникальной. Раньше подобного медики региона не делали. Стенты устанавливали в пищеводе, но благодаря совершенствованию навыков, удалось провести операцию на дыхательных путях.

Сейчас пациента ждёт другое лечение. Но он благодарит медиков, спасших его. Как вспоминает мужчина, в последнее время он просто задыхался. Приходилось находиться в кислородной маске. Сейчас дышать может самостоятельно.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отмечает, кировский центр онкологии постоянно оснащается современным диагностическим оборудованием, а медики оттачивают свое мастерство. Всё ради здоровья жителей региона.

Фото: Александр Папырин