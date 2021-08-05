Кировские приставы разыскивают за долги уроженца Узбекистана

Отдел судебных приставов по Октябрьскому району г.Кирова разыскивает должника.

Это Олег Арамович Арутюнов, родившийся в 1963 году в Узбекской ССР. Он умышленно скрывается от исполнения алиментных обязательств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности — почти 460 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП, Арутюнов проживает на территории Кирова и может работать водителем такси.

Приставы просят граждан оказать содействие в розыске должника и сообщить по следующим телефонам в случае наличия сведений: 8-912-730-33-43, 8 (8332) 48-99-05.