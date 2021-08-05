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Кировские приставы разыскивают за долги уроженца Узбекистана

Вадим Шабалин Новости, Общество

Отдел судебных приставов по Октябрьскому району г.Кирова разыскивает должника.

Кировские приставы разыскивают за долги уроженца УзбекистанаЭто Олег Арамович Арутюнов, родившийся в 1963 году в Узбекской ССР. Он умышленно скрывается от исполнения алиментных обязательств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Сумма задолженности — почти 460 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП, Арутюнов проживает на территории Кирова и может работать водителем такси.

Приставы просят граждан оказать содействие в розыске должника и сообщить по следующим телефонам в случае наличия сведений: 8-912-730-33-43, 8 (8332) 48-99-05.

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Вадим Шабалин