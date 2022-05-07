Кировские росгвардейцы и кадеты провели торжественный митинг и посадку кедров

В рамках акции «Своих не бросаем» на территории воинской части Росгвардии в Кирове высадили кедровую аллею.

Посадке деревьев предшествовал торжественный митинг с участием командования, личного состава и ветеранов кировского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации. В качестве почетных гостей присутствовали представители Кировского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и Вятской епархии. В строю с росгвардейцами стояли кадеты отряда «Гвардеец» 2 «А» класса кировской школы № 70. Играл военный оркестр кировского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации «Северная звезда».

Открывая митинг, командир кировского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Линар Нигматзянов отметил, что личный состав Росгвардии принимает самое активное участие в проведении военных операций по демилитаризации и денацификации Украины, обеспечивает общественную безопасность и охрану правопорядка, защиту населения ЛНР и ДНР от преступных посягательств.

– Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики. Оказывают содействие гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и медикаментами, осуществляют охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами. При выполнении служебно-боевых задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии демонстрируют высокий уровень подготовки и боевого мастерства, проявляют мужество и героизм, – сказал Нигматзянов.

Присутствующих поприветствовал заместитель начальника Кировского линейно-производственного управления магистральных газопроводов Сергей Шушаков. Именно благодаря Кировскому ЛПУМГ акция по посадке кедров стала возможной. Сотрудники и ветераны организации выразили поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Руководитель епархиального воинского отдела иерей Александр Коссов напомнил о священном долге военнослужащего перед Отечеством, испросив Божьего благословения для участников спецоперации и присутствующих на митинге. С рисунками на тему спецоперации в руках кадеты рассказали военно-патриотические стихи. Отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные медали и нагрудные знаки, ценные подарки. Грамоты из рук командира соединения получили и самые юные участники мероприятия. Как их старшие товарищи – действующие военнослужащие – кадеты подходили за наградами четким строевым шагом и осуществляли доклад.

В завершение официальной части память погибших при исполнении воинского долга участники митинга почтили минутой молчания. К памятнику погибшим возложили цветы. Затем командованием соединения, ветеранами и представителями Кировского ЛПУМГ на территории части были высажены десять кедров. По словам председателя первичной профсоюзной организации Кировского ЛПУМГ Людмилы Исуповой, кедр для посадки был выбран не случайно, как символ долговечности и славы.

– Очень важно проводить такие акции. Они направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения и демонстрируют искреннее желание сделать мир лучше, совершить, на первый взгляд маленький подвиг, но ценный не только в масштабах города и области, но может даже всей планеты. Каждый вклад важен! Мы за мир, за Родину! – сказала Людмила Владимировна.