Кировские росгвардейцы присоединились к всероссийскому флешмобу

Сотрудники ОМОН «Вятич» (управление Росгвардии по Кировской области) присоединились к всероссийскому ведомственному флешмобу #ЗаНашихДержимКулаки.

Его участники высказывают в соцсетях слова поддержки росгвардейцам — участникам Олимпиады в Пекине и рассказывают, при помощи каких упражнений ежедневно поддерживают физическую форму.

В российской команде 14 человек представляют Росгвардию. От Приволжского округа войск национальной гвардии РФ в Олимпийских играх примут участие заслуженный мастер спорта по шорт-треку капитан Семен Елистратов и заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам старший лейтенант Денис Спицов.