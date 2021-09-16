Кировские школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде

В России стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022. Для 6 из 24 предметов он пройдет в онлайн-формате.

Такой формат инициирован образовательным центром для одаренных детей «Сириус». 15 сентября руководитель центра Елена Шмелева провела пресс-конференцию, на ней она рассказала, что задания олимпиады будут открыты для учеников 5-11 классов (а по математике и русскому языку и для 4-классников) школ всей страны на платформе «Сириус.Курсы» с 28 сентября по 29 октября.

Ожидается, что в этом этапе олимпиады примут участие 5 миллионов школьников из 65 регионов России. Среди участников есть и Кировская область. В «Сириусе» ожидают, что к проекту присоединятся более 90% школ из этих регионов.

Впервые проведение школьного этапа олимпиады протестировали в семи регионах в 2020 году. В мероприятии участвовали более 820 тысяч человек в 92% школ этих регионов.

В новом учебном году масштабы проекта выросли. Елена Владимировна считает, что опыт «Сириуса» нужно распространить на все российские школы.

Такую возможность дает организованный «Сириусом» онлайн-формат олимпиады по шести предметам. Попробовать свои силы может каждый учащийся. Для решения задач требуется хорошее знание предмета и его нестандартное видение или применение.

«Наша задача – чтобы в каждой школе была такая возможность. Это справедливость, равная доступность, выравнивание знаний, создание для наших школьников комфортной развивающей среды с их сверстниками», — сказала Елена Шмелева.

Шмелева подчеркнула, что именно олимпиады являются одним из основных инструментов самореализации и развития талантов каждого ребенка.

Кировские школьники «показали класс» на Всероссийской олимпиаде-2020

В прошлом году школы Кировской области также участвовали во Всероссийской школьной олимпиаде и показали высокие результаты. В частности, среди победителей и призеров заключительного этапа олимпиады ученики Кировского физико-математического лицея, Кировского экономико-правового лицея, Кировского лицея №21.

Также в школьном этапе олимпиаде участвовали ученики 5-11 классов Гимназии имени Александра Грина.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Людмила Пупышева отмечает, что ребята показали высокие результаты и прошли на муниципальный этап олимпиады.

«Наши ученики принимали участие в заключительном этапе олимпиады по физической культуре в Курске, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Людмила Пупышева. — В этом году будет больше регионов-участников онлайн-этапа Олимпиады. «Сириус» будет формировать рекомендации, кого из ребят приглашать на следующий этап олимпиады. Считаю это правильным. Я — за инновации».

Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников давно и тесно сотрудничает с центром «Сириус». Педагоги ЦДООШ регулярно проходят курсы «Сириуса», а самые сильные ученики из кировских школ обучаются по его образовательным программам.

Директор Центра дополнительного образования одаренных школьников Екатерина Перминова также считает, что проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады в онлайн-формате позволит охватить больше участников из разных школ Кировской области, а составление заданий специалистами «Сириуса» повысит качество заданий и объективность оценки работ участников.

Екатерина Перминова рассказала, что Всероссийская школьная олимпиада проводится по 24 предметам, а в Кировской области – по 22, так как в регионе не изучают в школах итальянский и китайский языки. Что касается онлайн-этапа олимпиады, то он проводится только по шести предметам – математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика. Первая онлайн-олимпиада состоится 29 сентября и пройдет по физике, уточнила Екатерина Николаевна.

Учителей успешных «олимпиадников» поддержат

Отметим, что руководитель «Сириуса» также предложила проработку мер поддержки педагогов, чьи воспитанники успешно выступят в финале Всероссийской олимпиады школьников. Поддержка будет касаться регионов, школ и отдельных педагогов.

Людмила Пупышева рада такой новости, ведь ее ученики системно показывают высокие результаты на олимпиадах.

«Правильно, что будут разработаны меры поддержки педагогов, чьи ученики системно показывают хорошие результаты на Всероссийской олимпиаде. Это очень стимулирует на более качественную подготовку учеников», — отметила Людмила Николаевна.

«Сириус» — за качественное и доступное образование

Отметим, что правительство РФ и образовательный центр «Сириус» проводят большую работу по повышению доступности и качества школьного образования. С 2022 года стартует масштабная программа капремонта школ, которая включает не только ремонт зданий, но и обновление оборудования. Елена Шмелева предложила выделить дополнительное финансирование на закупку современного оборудования и повышение квалификации педагогов, чтобы они в полной мере могли использовать возможности новой инфраструктуры. Также по предложению руководителя «Сириуса» будут разрабатываться меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей и созданию «карты распределения стобалльников ЕГЭ по вузам регионов».

Фото: academtalant.ru