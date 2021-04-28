Кировские сосиски в тесте оказались самыми дешевыми в России

Вятские сосиски заняла почетное первое место в рейтинге самой дешевой уличной выпечки. Результаты исследования IT-компании «Эвотор» опубликовало РИА Новости.

На основании чеков смарт-терминалов специалисты проанализировали самую покупаемую выпечку. Самыми популярными оказались сосиски в тесте. Их средняя цена в России составила 38 рублей. При этом в Москве сосиска в тесте обойдется в 55 рублей, а в Кировской области минимальная цена составляет 12 рублей. И это самая низкая стоимость в стране.

Второе место по популярности заняли беляши. Они обойдутся в среднем в 54 рубля, но кое-где, например, в Астраханской и Омской области, их можно купить и за 15 рублей. На третьем месте пироги-курники. В России их продают в среднем по 65 рублей, но в отдельных регионах их цена поднимается до 90 и выше, как, например, в Санкт-Петербурге.

В топ-10 самых популярных уличных перекусов также попали пирожки с капустой и картошкой (27 рублей), пончики (31 рубль), ватрушки с творогом, или венгерки (32 рубля), самса (65 рублей) и чебуреки (78 рублей). За год цены выросли на всю выпечку, кроме венгерок.

Самой дорогой выпечкой стал хот-дог. Его средняя стоимость составила 98 рублей.

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