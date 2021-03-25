Кировские сотрудники УФСИН сыграли в КВН

В Москве состоялся Кубок КВН Федеральной службы исполнения наказаний России.

В нём приняли участие и сотрудники УФСИН России по Кировской области. Евгений Лоскутов и Михаил Эсаулов вошли в состав сборной команды «Везучий случай». В ней также были представители Курганской области, Красноярского края и Республики Чувашия.

По итогам конкурса, который проходил в рамках международного фестиваля «КИВИН-2021», команда заняла третье место.

«Это огромный опыт, который будет использован нами для дальнейших игр, хорошая возможность показать своё исполнительское мастерство и всестороннее развитие», — прокомментировал участие в Кубке Евгений Лоскутов.

Фото fsin.gov.ru