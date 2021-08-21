Кировские спасатели помогут тушить лесной пожар в Марий Эл

Аэромобильная группа из 30 кировских спасателей и 8 единиц техники направлена в Марий Эл для тушения лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС.

Большой лесной пожар в Медведевском районе Республики Марий Эл начался 18 августа. К настоящему моменту огонь охватил территорию в 900 гектаров. Спасатели эвакуировали более 600 жителей населенных пунктов вблизи очага горения.

Утром 20 августа марийская ГИБДД закрыла проезд по трассе «Вятка», а к пожарным присоединились добровольцы. В тот же день в республике был введен режим ЧС. Как предполагает руководство Марий Эл, причиной возгорания мог стать человеческий фактор.

Днем 20 августа дым от крупного лесного пожара в Марий Эл добрался до Кировской области благодаря юго-западным потокам воздуха. Фото дымки опубликовало сообщество «Любительская метеорология в Кирове».

Фото: vk.com/mchsmariel, vk.com/meteokirov