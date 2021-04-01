Кировские спасатели предупреждают о весенней опасности

Сотрудники МЧС составили список участков, приближаться к которым запрещено.

Весна вступает в свои права. Природа оживает. Первыми оживают реки. Течение усиливается, появляются трещины, проталины, лёд истончается. В местах, где в водоёмы впадают ручьи, образуются промоины.

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области обратились к жителям. В первую очередь они предупреждают подростков, которые гуляют у рек, и рыбаков. Спасатели говорят, что наиболее опасные участки расположены в устьях рек и притоках, где прочность льда ослаблена.

Рыбаки сейчас должны быть особенно осторожными. Ходить по незнакомым местам запрещено. Передвигаться можно лишь по протоптанным тропинкам. В зонах, где выставлены знаки «Выход на лёд запрещён», ходить нельзя. Представители МЧС ежедневно патрулируют акватории.

Фото: 43.mchs.gov.ru