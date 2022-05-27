Кировские студенты создали жидкий пластырь и косметику для животных

Первокурсники Института химии и экологии Вятского государственного университета презентовали креативные проекты, которыми приятно удивили наставников. У ребят было всего 14 дней на то, чтобы коллективно придумать идею, а потом создать настоящий продукт.

В результате студенты изготовили съедобную помаду. Стоимость такого продукта 80 рублей. Другая команда создала стик для защиты лап животных от реагентов в зимний период. Такая косметика для животных будет стоить 350 рублей за баночку. При этом первая партия планируется к выпуску уже через несколько месяцев.

Кроме того, кировские студенты представили гидропонные установки и даже жидкий пластырь. А ещё юные учёные создали гид по рыболовным местам области с указанием глубины воды, видов рыб и возможных запретов на рыбалку в данном месте.

Как уточнили в ВятГУ, всего было представлено 25 проектов, каждый из которых имеет большое будущее.

Фото: vyatsu.ru