Кировские травматологи провели редкую операцию

В областном Центре травматологии провели редкую операцию по удлинению костей стопы.

К ортопедам обратился 18-летний Никита из Вятских Полян. У молодого человека был деформирован один из пальцев левой ноги. Из-за этого Никите было неудобно носить обувь.

Дефект начал развиваться 2 года назад. После подросткового «скачка роста» один из пальцев почему-то не вырос.

Врачи приняли решение провести молодому человеку операцию по удлинению пальца. Медики работали около двух часов. За это время хирурги рассекли кость и поставили спицу. Никита провел в больнице месяц, и за это время палец «вырос» на 3 сантиметра.

На очередном плановом приеме спицы были сняты. Никита чувствует себя хорошо, ходит без проблем и может вести полноценную жизнь.

Как отметил врач Центра травматологии Алексей Молчанов, операции по «удлинению костей» технически очень сложны и требуют долгого восстановления. Однако укорочение конечностей может привести к нарушениям осанки.

Ранее мы писали, что кировские медики спасли пациента, на которого упало бревно с лесовоза.