Кировские туристы развернули российский флаг на крыше высотного комплекса в Грозном

Таким образом жители Кировской области, находящиеся вдали от родного города, отметили День государственного флага.

Необычный флешмоб устроили туристы из нашего региона в городе Грозном. Они поднялись на смотровую площадку одного из самого высоких зданий, расположенных в современном комплексе «Грозный-Сити». Его высота 145 метров.

На площадке жители Кировской области развернули огромный триколор. Видеть российский флаг могли люди, которые находились в других зданиях высотного комплекса. Сами туристы устроили фотосессию. Выкладывали снимки в соцсети.

Как сообщает портал chechnyatoday.com со ссылкой на пресс-службе министерства Чеченской Республики по туризму, флешмоб «Единство» был приурочен ко Дню Государственного флага России.

Напомним, в Кирове также отмечали праздник. Состоялись онлайн и офлайн-мероприятия, посвящённые истории триколора и символике российского государства. 22 августа, глава региона Игорь Васильев поздравил кировчан с Днём Государственного флага.

Фото из открытых источников