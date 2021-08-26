Кировские учителя поддержали инициативу губернатора о сокращении числа школьных проверок

25 августа на заседании президиума Госсовета РФ глава Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по образованию Игорь Васильев высказал идею о необходимости сокращения контрольных и проверочных мероприятий в школах.

В своем докладе Президенту РФ Владимиру Путину Игорь Васильев подчеркнул, что образование, воспитание, развитие ребенка в культуре, искусстве и спорте должны быть интегрированы в одно целое.

— Только тогда учитель сможет осознать, что выполняет важную государственную функцию. Именно от учителя зависит результат образования и воспитания будущих поколений, будущее России. Нужно сделать образ педагога-наставника более значимым, — отметил глава Кировской области.

В списке мероприятий, которые помогут повысить престиж учительской профессии – улучшение школьной инфраструктуры, повышение оплаты труда педагогов, а также снижение нагрузки, не связанной напрямую с образовательным процессом. А именно – сокращение числа контрольных и проверочных мероприятий в школах.

Сотрудники кировских образовательных учреждений восприняли это предложение с энтузиазмом.

— Я полностью согласна с мнением губернатора. Учитель выполняет наиважнейшую государственную функцию. От его работы, знаний и подготовки зависит результат образования и воспитания будущих поколений. Между тем учителя тратят львиную долю времени на подготовку контрольных и проверочных мероприятий, их организацию и проведение. В результате возрастает нагрузка, не связанная с образовательным процессом. Сокращение количества этих мероприятий будет очень правильным решением и позволит повысить престиж профессии учителя, как и сказал губернатор, — поделилась с «КП» учитель начальных классов школы д. Грехово Ольга Пушкарёва.

Разделяет мнение Ольги Пушкаревой и Наталья Гребёнкина, старший инспектор по делам несовершеннолетних и мама выпускницы этого года Карины Липовцевой.

Наталья и ее коллеги полностью поддерживают предложение главы региона по сокращению количества проверок в школах.

— Их, действительно, неоправданно много. А это – дополнительная эмоциональная нагрузка на педагога, ведущая к моральной усталости. И она, к сожалению, порой не может не сказываться на работе. К тому же, все эти мероприятия отнимают слишком много бесценного учительского времени, которое он мог бы в полной мере посвятить детям, — говорит Наталья.

Сокращение числа контрольных мероприятий положительно скажется не только на учителях, но и на детях, считает учитель биологии МКОУ СОШ села Заево Любовь Бородулина.