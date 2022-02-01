Кировские врачи обратились к жителям области

Кировские врачи запустили в соцсетях флешмоб.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, ОРВИ и гриппом остаётся в регионе сложной. В общей сложности на лечении находятся свыше 40 тыс. пациентов, из которых подавляющее большинство – на амбулаторном. Нагрузка на врачей выросла в несколько раз.

Медики области запустили в социальных сетях своеобразный флешмоб. Они просят жителей с пониманием отнестись к ситуации, в которой оказалась система здравоохранения, и для снижения заболеваемости соблюдать эпидемиологические требования и меры личной безопасности.

«Вирус распространяется катастрофически быстро. В Советском районе выявляется по 40-70 случаев заражения в сутки. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь больным коронавирусом и всем остальным пациентам. На плечах врачей, медсестер, санитаров лежит колоссальная нагрузка. Несколько специалистов ЦРБ сами сейчас на больничном. Помогите нам справиться с нынешней волной, берегите себя! Не забывайте о средствах защиты, пользуйтесь антисептиком и откажитесь от посещения мест с массовым пребыванием людей. Вакцинируйтесь и вовремя проходите ревакцинацию», — призывает в соцсетях и.о. Советской центральной районной больницы Евгений Будин.

По словам главврача Унинской ЦРБ Андрея Киселёва, при развитии симптомов заболевания необходимо максимально быстро изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать все рекомендации по профилактике — соблюдать социальную дистанцию, носить маску, мыть руки.