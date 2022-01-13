Кировский губернатор в первой десятке по позитивным упоминаниям в соцсетях

Губернатор Кировской области оказался в числе лучших среди равных в соцсетях.

Центр политконьюктуры России опубликовал декабрьский рейтинг «Губернаторы – герои соцсетей». Всего главы регионов упоминались в них более 15 млн раз.

Игорь Васильев по итогам месяца занял 55 место из 85 возможных по упоминаемости в соцсетях. В том числе по числу позитивных он на 6 месте среди глав всех регионов страны (21,28%), и количество таковых комментариев выросло почти на пятую часть. По негативным – 74 место (5,45%), по ним прогресс – менее чем на один процент.