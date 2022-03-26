Кировский хоккеист сыграет в финале чемпионата России

Завтра в Сыктывкаре состоится финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом.

В нём встретятся московское «Динамо» и архангельский «Водник».

В составе динамовцев на лёд выйдет 43-летний Сергей Шабуров, один из самых титулованных действующих хоккеистов. Свою карьеру он начинал в «Родине», где выступал 15 лет и завоевал «бронзу» чемпионата страны, а затем играл в Казани и Москве.

В случае победы «Динамо» Сергей Шабуров станет 3-кратным чемпионом России.

Кировские болельщики, желающие посетить финальный матч, смогут купить билеты здесь

Ранее прогноз на игру дал капитан «Родины» Евгений Леухин.

Фото hsmdynamo.com