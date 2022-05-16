Кировский хор девочек «Классика» прошел в полуфинал «Битвы хоров»

Юные участницы кировского хора «Классика» вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Битва хоров». О достижении, которое уже можно назвать победой, рассказала художественный руководитель коллектива Лариса Гайда.

О радостном событии стало известно накануне. Накануне вечером организаторы конкурса направили в Киров письмо с поздравлениями.

— Ваш коллектив поднялся еще на одну ступеньку выше и стал ближе к победе, — говорится в нем.

Теперь кировчанки будут бороться за победу в Москве. Полуфинал «Битвы хоров» состоится 1 июня в столице. Мероприятие пройдет в очном формате в рамках общероссийского марафона детства.

В этом году участниками «Битвы хоров» стали более 1500 хоровых коллективов со всей России. В полуфинал прошли только 30. И кировская «Классика» из МОАУ ДО «Детско-юношеский центр Октябрьского района» стала единственным полуфиналистом от нашего региона. Возраст участниц хора – 11-14 лет.

— Об этом конкурсе я узнала в последний день подачи заявки. И, честно говоря, даже не знала, что будет большое продолжение, — рассказала Лариса Владиславовна. — И только когда пришел результат ¼-й финала, где из 1500 хоров прошли 150, я стала искать подробную информацию об этом уникальном конкурсе.

Кто будет соперниками кировских исполнительниц – пока неизвестно. Официальные результаты появятся в группе конкурса в ближайшее время.

«Битва хоров» — один из множества конкурсов, в которых участвовал кировский коллектив. Чем же он отличается от других подобных мероприятий?

— Во-первых, количеством желающих принять участие, во-вторых, высочайшим уровнем специалистов в жюри, — уверена Лариса Гайда. – «Битва хоров» показывает, что жанр хорового пения сейчас любим многими и популярен во всем мире. Массовая певческая культура делает с людьми невероятные вещи!

Конкурс очень сложный, как и сам хоровой жанр, добавляет Лариса Владиславовна. Поэтому интрига – кого выберет жюри – сохраняется до последнего.

— Коллективы должны уметь всё! Важно себя показать с разных сторон, то есть репертуар должен быть и сложный, и очень разнообразный. И чем мы дальше проходим, тем сложнее делать выбор, что же показать такого, что еще никто не видел, — говорит руководитель хора.

Выход в полуфинал можно смело считать победой. Ведь мечта многих коллективов – попасть хотя бы в 150 лучших хоров страны, а кировчанки вошли в тридцатку первых.

— В такие моменты начинаешь понимать, что мы нужны и нас ценят, — делится Лариса Владиславовна. — В Кирове мы постоянно даём сольные концерты, на которых всегда аншлаг. Те, кто ценит сложность, качество и тонкость хорового исполнительства, всегда с нами наслаждаются высокой культурой хоровой музыки!

Редакция «Кировской правды» желает коллективу удачи и дальнейших побед!

Ранее мы писали, что юные кировчанки спели в «Орленке».

Фото: vk.com/chorovaya_shkola_klassika