Кировский институт развития образования проводит православный конкурс

От участников требуется подготовить исследовательскую работу по историко—церковному краеведению.

До 2 марта можно направлять заявки на участие в региональном этапе конкурса, который проводится в нашей стране уже в 14 раз. Подготовить работу могут учащиеся с 7-го по 11-й классы. Важно, чтобы их труд был не рефератом, а именно авторским исследованием или проектированием.

Тему можно выбрать любую: историю храма или православной семьи, возрождение православных обителей, изучение жития святых, а также создание материального наследия их почитания, осмысление опыта паломнических поездок и другие. Материалы, отправленные на конкурс, не должны противоречить христианскому мировоззрению.

Направлять свои исследования нужно на электронный адрес ga.kobeleva@kirovipk.ru. Подробности о конкурсе можно уточнить по телефону 25—54—42 доб. 206 или 201.

На прошлой неделе мы писали, что в Кировской области спасли от пожара храм.

Фото из открытых источников