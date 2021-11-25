Кировский историк рассказал о неизвестном подвиге опаринского солдата

В «Российской газете» вышел материал кировского краеведа Олега Четверикова. Статья рассказывает об Алексее Багине из поселка Опарино, который прошел всю войну и сохранил свою любовь.

Свой подвиг Алексей совершил в 1941 году у Волхова. К тому времени Ленинград уже 3 месяца находился в окружении фашистов. Немецкая армия грозила перерезать последнюю ниточку, связывающую город с большой землей – «Дорогу жизни» на Ладожском озере. В этот момент в битву вступили солдаты 311-й стрелковой дивизии. Тяжелыми были не только бои, но и условия.

— Они были в тоненьких шинельках, многие без рукавиц, постоянно голодные, поскольку продовольственные базы в городе Тихвине попали в руки противника. Чтобы не отморозить ноги, изобретательные красноармейцы набивали на ночь обувь опавшей листвой, — пишет Олег Четвериков.

Пленные немцы

В течение 3 недель советские воины атаковали немецкие позиции. К концу этих боев от 1067-го полка осталось лишь 127 человек. И среди них – боец роты химзащиты Алексей Багин. Его подвиг был описан в наградном листе героя. В боях рядовой Багин с двумя другими бойцами подорвал 2 дзота, уничтожил 18 гитлеровцев и открыл путь советским танкам, ликвидировав угрозу захвата «Дороги жизни». За тот бой Алексея наградили орденом Красной Звезды.

После боев Алексей отправит любимой девушке свое фото, сделанное фронтовым фотографом Даниилом Онохиным. На обороте он напишет: «18 убил. 13 взял в плен. Марусечка, посылаю фотокарточку, прошу ее хранить. Твой Леня».

«Марусечкой» оказалась Мария Августовна Нейман, любовь Алексея. Они познакомились еще до войны, а потом 4 года писали друг другу теплые письма. Мария-Маруся не отсиживалась в тылу, а сражалась на Карельском фронте в составе артбригады ПВО. Сначала она была разведчиком и по 2 часа стояла в специальной яме с биноклем, обнаруживая самолеты и определяя – свой или чужой. Потом выяснилось, что зрение у девушки слабое, и ее перевели на кухню.

Вернувшись с войны, Алексей Багин поселился вместе с Марусей в родном Опарино. Любовь длилась до самой смерти, но дети у семьи так и не родились.

Алексей прожил недолго – его здоровье подорвала война. В разведке он получил сквозное ранение легкого и долго лежал в холодной воде. Всю жизнь его мучила астма.

Незадолго до смерти Алексей приехал в Киров, встретился с Даниилом Онохиным и навестил своего бывшего командира роты химической защиты Якова Косицкого в Слободском. Через год после этого, в 1969-м, Алексей умер.

Мария Багина пережила мужа на 40 лет. Все эти годы она жила вдовой, храня память о своем Алеше.

*Алексей Багин неслучайно подписывался Леней. В обиходе тех лет эти 2 имени считались взаимозаменяемыми.

Фото: Даниил Онохин