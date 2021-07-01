Кировский комбинат продовольствия расторг договор с поставщиком творога для школ

Комбинат продовольствия и соцпитания в Кирове расторг договор с недобросовестным поставщиком творога для образовательных учреждений. Об этом сообщили в горадминистрации.

Впервые КПиСП заключил контракт с пермским предприятием в 2019 году. Однако вскоре соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке из-за низкого качества поставляемых продуктов. При этом пермская компания не была внесена в реестр недобросовестных поставщиков и в 2021 году вновь заявилась на участие в торгах.

Выиграв торги, предприятие вновь начало поставлять творог в кировские школы. Однако, учитывая печальный опыт прошлого сотрудничества, КПиСП регулярно направлял на экспертизу пробы творога. И если первые партии соответствовали нормативам, то потом качество снизилось.

В начале июня была вновь начата процедура одностороннего расторжения исполнения контракта. За нарушения поставщика оштрафовали более чем на 50 тысяч рублей. Штраф компания оплатила, однако выявленные нарушения в положенный срок устранены не были.

В настоящее время договор с пермским предприятием расторгнут. 1 июля информация будет направлены в УФАС по Кировской области. Антимонопольное ведомство рассмотрит возможность признания комбината недобросовестным поставщиком.

Творог в образовательные учреждения Кирова будет поставлять местное предприятие. Чтобы не допустить перебоев с поставками, с ним был заключен прямой договор без проведения торгов.