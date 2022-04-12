Кировский Космоцентр подготовил уникальный коллаж, посвященный Юрию Гагарину

Кировский космический центр имени Виктора Савиных подготовил уникальный коллаж, посвященный первому космонавту Юрию Гагарину. Видео проекта опубликовал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури.

Коллаж «Наш Гагарин» собран более чем из тысячи снимков кировчан. Фотографии образуют портрет Юрия Гагарина, земной шар и ракету, устремленную в небо. При ближайшем рассмотрении видны фото жителей Кировской области, посвященные космосу: воспитанники кружков при космоцентре, малыш в скафандре и другие «космические» снимки.

Напомним, что сегодня вечером кировчане проведут еще одну «космическую» акцию. В 21.30 в городе Калуге кировская компания «Планета» составит 30-метровое сердце из световых планшетов и «отправит» его в космос.