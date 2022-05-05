Кировский летчик повторил подвиг Гастелло

В годы Великой Отечественной войны кировский студент-филолог повторил подвиг знаменитого летчика Николая Гастелло. О летчике из Кирова рассказали в ВятГУ в рамках серии публикаций «Научный полк».

Геннадий Хохлов родился в Вятке в 1922 году. После окончания школы он поступил на филфак кировского педагогического института. Геннадий учился на отлично и успевал посещать занятия в аэроклубе в качестве летчика-любителя.

Получить диплом кировчанин не смог – началась война. Геннадия направили в Свердловское летное училище, а потом в военную авиационную школу в Энгельсе.

В 1942 году Геннадий Хохлов отправился на фронт. Молодой летчик сражался на Сталинградском фронте в штурмовом авиаполку. Его самолет дважды подбивали, но Геннадий умудрялся посадить горящий Ил-2 и спастись сам. В один из таких полетов он двое суток дожидался помощи в степи.

18 июля 1944 года в Волынской области на Украине самолет Геннадия был подбит зенитками. Понимая, что посадить его не получится, летчик направил горящий Ил в колонну немецких машин с солдатами и погиб. Таким образом кировчанин повторил подвиг Николая Гастелло, став одним из 503 героев-летчиков.

Лейтенант Хохлов был награжден орденами Красного знамени, Красной звезды, Отечественной войны I степени.