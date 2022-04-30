Кировский лицеист стал лучшим по математике в России

В Кирове появились новые призёры и победители предметных школьных олимпиад.

Десятиклассник кировского ФМЛ Александр Гнусов стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике. Её финал проходил в апреле в Саранске. Участвовали 455 детей из 75 регионов.

Юный кировчанин учился математике не только в физматлицее, но и в Центре допобразования одаренных школьников, что и другим советует для развития. К слову, на базе ЦДООШ начал работу региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, для него на 194 млн рублей приобретено учебное и лабораторное оборудование.

— Чем более успешное выступление, тем больше оно неожиданно. Потому что в любой олимпиаде есть доля случайности. Самое сложное задание на олимпиаде как всегда последнее, а интересными были все, — рассказал Александр.

В этом году победителями и призерами заключительного этапа олимпиад по различным предметам стали трое учащихся Кировской области. В их числе также Дмитрий Дегтерев из Кировского лицея естественных наук и Роман Ивонин из Кировского экономико-правового лицея. А лицеистка Мария Злобина на заключительном этапе олимпиады в Казани обошла 292 школьников из 71 региона России и стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по истории.