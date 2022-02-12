Кировский ЦЛРР: показатели выше нормы

12 февраля свой профессиональный праздник будут отмечать сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии. В задачи службы входит государственный контроль за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью.

В преддверии 53-й годовщины создания подразделений корреспондент «Кировской правды» встретился с заместителем начальника областного управления Росгвардии – начальником Центра ЛРР, полковником полиции Игорем Сунцовым. Он начал рассказ со статистики:

– На данный момент на учете в подразделениях ЛРР зарегистрировано почти 30 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в собственности более 50 тысяч единиц оружия, а также 87 объектов торговли, производства, хранения оружия и патронов. По результатам проверок владельцев оружия сотрудниками подразделений ЛРР совместно с органами внутренних дел за различные нарушения правил оборота оружия было составлено 1474 протокола об административных правонарушения, за нарушения сроков регистрации и перерегистрации оружия у граждан и юридических лиц было изъято 1413 единиц оружия.

Также в прошлом году сотрудниками ЛРР совместно с участковыми уполномоченными полиции в рамках проведения ОПМ «Сельский патруль» было проведено 15 рейдов и 56 проверок условий хранения оружия его владельцами по месту жительства. Составлено всего два протокола об административных правонарушениях и изъято два ствола. Сотрудники ЛРР еще раз напомнили гражданам правила хранения и транспортировки оружия, а также о недопустимости его необоснованного применения. В результате проводимой профилактической работы за 2021 год на территории Кировской области сократилось количество преступлений с применением зарегистрированного огнестрельного оружия.

Кроме того, граждане добровольно сдают незаконно хранящееся или найденное оружие и боеприпасы на возмездной основе. За год сдали 16 ружей, 1968 патронов разного калибра и один осколочно-фугасный снаряд. Всё это на общую сумму более 70 тысяч рублей.

– Насколько я знаю, частная охранная и детективная деятельность также контролируется подразделениями ЛРР Росгвардии…

– Да, на сегодняшний день на территории Кировской области зарегистрировано 90 частных охранных организаций, два детектива и 3871 частный охранник. Под охраной частных организаций находится более 9000 объектов различной формы собственности.

Всего за 2021 год сотрудниками ЛРР Росгвардии проведена 51 проверка частных охранных организаций, 125 проверок мест хранения ими оружия и более 400 охраняемых объектов. Прекращена деятельность 12 ЧОПов, аннулировано 30 удостоверений охранников по отрицательным мотивам. Выявлено 179 нарушений законодательства, регламентирующего эту частную деятельность, составлено 94 административных протокола.

– Увеличилась ли в прошлом году доля граждан получающих государственные услуги ЦЛРР в электронном виде?

– В соответствии с Указами Президента Российской Федерации доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронном виде, должна составлять не менее 70%. За год мы приняли более 21 тысячи заявлений на получение разрешительных документов в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, из них в электронном виде 20 тысяч. То есть в электронном виде принято 94% от всего количества заявлений, что выше нормы.

Отдельного внимания заслуживает уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления госуслуг, который, в соответствии с Указом, должен быть не менее 90%. В отношении подразделений ЛРР, по результатам анализа, он составил 98,5%.

– Какие задачи стоят перед вашим подразделением в 2022 году?

– В числе главных задач проведение полной комплексной проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия, зарегистрированных на территории Кировской области, поддержание уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг, оказываемых подразделениями ЛРР, в том числе в электронном виде. Продолжим профилактические мероприятия по недопущению преступлений с применением зарегистрированного оружия, его утрат и хищений. А также по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.