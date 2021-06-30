Кировский УФАС признал обоснованными 16% жалоб

В УФАС по Кировской области рассказали об итогах проверок в отношении закупок областных и муниципальных заказчиков за прошлый год.

По существу рассмотрены 203 жалобы, из которых 33 признаны обоснованными – 33, выдано 35 предписаний.

Наибольшее количество жалоб рассмотрено в отношении областных и муниципальных закупок — 99 и 65 соответственно, 32 — на закупки в рамках реализации национальных проектов.

Кроме того, в прошлом году было проведено 99 плановых и внеплановых проверок соблюдения требований законодательства о контрактной системе. Это на 20% больше, чем в 2019-м. Выдано 16 предписаний, все исполнены.