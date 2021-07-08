Кировский врач Никита Соломенников посетил своих пациентов, проживших вместе 51 год

8 июля, в День семьи, любви и верности врач Кировского клинико-диагностического центра Никита Соломенников посетил своих пациентов – Людмилу и Николая Малышевых.

Николаю Дмитриевичу 83 года, а Людмиле Ивановне скоро исполнится 75 лет. Супруги прожили вместе 51 год.

— Желаю, чтобы вы отметили и 60, и 70 лет совместной жизни. Крепкого здоровья вам и счастья, — сказал Никита Соломенников.

Он спросил у четы Малышевых об их самочувствии, поинтересовался, устраивает ли их работа ближайшей поликлиники. Супруги рассказали, что с возрастом, конечно, появились проблемы со здоровьем. Но врачи поликлиники всегда оказывают необходимую помощь.

Николай Дмитриевич поделился воспоминаниями о своей молодости — он работал внештатным корреспондентом «Кировской правды». У него сохранились камеры, которые использовались ещё в советское время.

— В «Кировской правде» я сотрудничал с Константином Верхотиным, племянником Сергея Кирова. Тогда мы снимали ещё на пленку, обрабатывали её, печатали фотографии вручную, и только на следующий день можно было брать фото в газетный номер. А сейчас всё быстро, — улыбаясь, рассказал Николай Дмитриевич.

Людмила Ивановна всегда поддерживала мужа во всем, радовалась его успехам, даже принимала участие в его творческой работе.

Супруги и сейчас сохранили тёплое отношение друг к другу, живут, как они сами говорят, душа в душу.