Кировское УФАС обнаружило ненадлежащую рекламу

Комиссия кировского УФАС признала ненадлежащей рекламу, поступившую на мобильный телефон абонента посредством рассылки СМС-сообщений оператором связи.

Реклама услуг микрокредитной организации была распространена без согласия абонента на получение такой информации. Кроме того, финансовая услуга (заём) предоставляется только на определенную сумму, при этом в рекламе не были указаны условия о сроке и сумме, подлежащей возврату по договору. И то, и другое является нарушением Федерального закона «О рекламе»

Ответчикам выданы предписания о прекращении этих нарушений. Материалы переданы должностному лицу УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении ПАО «Вымпел-Коммуникации», ООО «Скартел», АО «МегаЛабс», ООО «СМС Трафик», ООО «МФО «ЭлладаКэпитал» и их должностных лиц.

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