Кировскую картину покажут в Германии

Картины из коллекции Вятского художественного музея попали на выставку «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии».

Международная экспозиция открылась в Третьяковской галерее. Среди других произведений эпохи романтизма на ней представлены 2 картины из фондов музея Васнецовых: «Автопортрет с палитрой» Дмитрия Чарушина и «Девушка в голубом сарафане» Алексея Венецианова.

Известный портретист-самоучка Дмитрий Чарушин родился в Вятской губернии. Его «Автопортрет» был представлен на выставке в честь визита цесаревича Александра II. Как сообщала «Петербургская газета» от 1837 года, будущий наследник престола обратил на картину Чарушина «особое внимание».

После Третьяковки работа Чарушина вернется в Киров. А картина Алексея Венецианова «Девушка в голубом сарафане» поедет дальше – в Дрезден. Там она будет представлена в Галерее новых мастеров в зарубежной части экспозиции.

«Девушка» была написана в 30-е годы XVIII века. Глядя на нее, «невольно попадаешь под обаяние прозрачных, легко нанесенных на холст красок, насквозь пронизанных светом и воздухом», говорится в одной из книг о художнике.