Когда в Кирове начнется приём заявлений в 1 класс

Об этом рассказали на пресс-конференции в правительстве Кировской области.

Приём заявлений в 1 класс в городе Кирове начнётся 1 апреля в 9 часов. В этот же день в 11 часов их примут в школах районов Кировской области.

Подача заявлений пройдёт в два этапа.

1-й (с 1 апреля по 30 июня) для детей, которые имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также тех, кто проживает на закреплённой территории. Важно, что первоочередное право имеют дети сотрудников образовательных и медицинских организаций.

2-й (с 6 июля) — для будущих первоклашек, которые не проживают на закреплённой территории.